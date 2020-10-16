НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Шойгу написал книгу «Про вчера»

Источник:
Sibnet.ru
341 4

Министр обороны России Сергей Шойгу написал сборник эссе «Про вчера». Книга была презентована в Российском географическом обществе, которое он возглавляет, сообщает пресс-служба РГО.

«Эта книга примечательна тем, что автор предстает в ней в непривычном неофициальном статусе и делится житейскими историями, с юмором, теплотой по отношению к людям, встреченным в командировках, при строительстве промышленных объектов, при организации первого отряда МЧС», — рассказал издатель книги — президент группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Сборник эссе посвящен людям, с которыми Шойгу работал и встречался в разных регионах нашей страны. Герои книги очень разные, но каждый из них сыграл определенную роль в жизни автора.

Это и председатель правительства Виктор Черномырдин, и министр энергетики СССР Борис Щербина, и монтажник по прозвищу Антифриз, и сибирский водитель, случайно утопивший любимый «Запорожец» в бурной реке. А еще — Мстислав Ростропович, Геннадий Онищенко, Михаил Горбачев, Андрей Ургант и многие другие.

Иллюстрация на обложке книги выполнена самим автором. Шойгу давно увлекается живописью и графикой, тематика его творчества — пейзажи, написанные на пленэре. Это сельские виды, горы, леса, храмы.

Еще по теме
Нобелевскую премию по литературе получила поэтесса Глюк
Основатель Kenzo скончался от COVID
Артисты НОВАТа ушли на карантин из-за коронавируса
Книги нового формата: если ребенок не любит читать
смотреть все
Культгид #Искусство #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Байден перечислил провалы Трампа во внешней политике
•
Цены на лекарства от коронавируса снизили в два раза
•
31 декабря 2021 года будет выходным
•
Шойгу написал книгу «Про вчера»
Как это работает
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Блогеры залили кислоту вместо моторного масла. ВИДЕО
Сибирь 16.10.2020 16:13
Родителей погибших в огне детей задержали в Новосибирске
Сибирь 16.10.2020 16:10
Томичка выступит в шоу «Танцы» с номером в стиле Pole Dance
Сибирь 16.10.2020 14:22
Города Сибири оказались в зоне риска «коронакризиса»
Сибирь 16.10.2020 13:46
Самое популярное
Ряд организаций Приангарья закрыли из-за коронавируса
7785
Мэрия Новосибирска разоблачила «подземное озеро» на площади Труда
6930
Центробанк запустит печатный станок
4076
Гигантские обломки ракеты-носителя рухнули в Горном Алтае
3872
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Байден перечислил провалы Трампа во внешней политике
•
Цены на лекарства от коронавируса снизили в два раза
•
31 декабря 2021 года будет выходным
•
Шойгу написал книгу «Про вчера»
Подробности
•
Пора платить: где узнать размер налога за 2019 год?
•
История унижения: как Горбачев получил премию мира и потерял страну
•
Горожане против масок: почему мы такие безответственные?
•
Буква «ё»: история и секреты применения
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навального нашли на немецком курорте
34
Центробанк запустит печатный станок
25
ФСБ предотвратила подрыв самого высокого монумента России
23
Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум
21
Папа Римский пересел на водородную Toyota
20