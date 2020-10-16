Шойгу написал книгу «Про вчера»

Министр обороны России Сергей Шойгу написал сборник эссе «Про вчера». Книга была презентована в Российском географическом обществе, которое он возглавляет, сообщает пресс-служба РГО.

«Эта книга примечательна тем, что автор предстает в ней в непривычном неофициальном статусе и делится житейскими историями, с юмором, теплотой по отношению к людям, встреченным в командировках, при строительстве промышленных объектов, при организации первого отряда МЧС», — рассказал издатель книги — президент группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Сборник эссе посвящен людям, с которыми Шойгу работал и встречался в разных регионах нашей страны. Герои книги очень разные, но каждый из них сыграл определенную роль в жизни автора.

Это и председатель правительства Виктор Черномырдин, и министр энергетики СССР Борис Щербина, и монтажник по прозвищу Антифриз, и сибирский водитель, случайно утопивший любимый «Запорожец» в бурной реке. А еще — Мстислав Ростропович, Геннадий Онищенко, Михаил Горбачев, Андрей Ургант и многие другие.

Иллюстрация на обложке книги выполнена самим автором. Шойгу давно увлекается живописью и графикой, тематика его творчества — пейзажи, написанные на пленэре. Это сельские виды, горы, леса, храмы.