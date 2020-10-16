Города Сибири оказались в зоне риска «коронакризиса»

Эксперты подсчитали, какие города страны наиболее подвержены экономическому кризису из-за распространения коронавирусной инфекции – в списке оказались Омск, Красноярск и Новосибирск.

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Чем больше у города собственных доходов от НДФЛ и налога на прибыль, тем выше его риски при таком кризисе, приводит РБК данные Центра городской экономики КБ «Стрелка».

Эксперты оценили, какую долю в доходах городского бюджета занимают налоговые доходы, с наибольшей вероятностью способные сократиться из-за пандемического кризиса.

Самым уязвимым среди городов-миллионников в стране оказался Омск. Также в топ-5 вошли Красноярск и Новосибирск. Наиболее уязвимыми городами в других категориях по населению стали также Чита и Норильск.

Из расчёта исключили три города федерального значения – Москву, Санкт-Петербург и Севастополь, которые имеют принципиально другую структуру бюджета.