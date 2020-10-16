Правительство утвердило 31 декабря 2021 нерабочим днем

Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно нему 31 декабря 2021 года будет нерабочим, сообщила пресс-служба кабмина.

В 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно. 31 декабря впервые будет выходным днем.

Кроме того, нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник.