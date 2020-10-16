Два новых подъемника запустят в Шерегеше

Новые подъемники в секторах «А» и «Б» на горнолыжном курорте Шерегеш запустят в эксплуатацию в ноябре, сообщил президент горнолыжной компании «Каскад» Игорь Прокудин.

«Два новых подъемника запустим в секторе "А" и секторе "Б". Они будут работать всепогодно, так как защищены от ветра», — сказал Прокудин в видеообращении, опубликованном на сайте компании.

Мощность новых подъемников составит 1,5 тысячи человек в час. Канатная дорога «Учебная» в секторе «А» будет идти с нижней части до крутого участка. На нее получено свидетельство от Ростехнадзора. Сейчас компания получает разрешение на ввод в эксплуатацию. До 1 ноября все должно быть готово.

Канатная дорога «Запад» в секторе Б пойдет по горе Мустаг. Государственная комиссия назначена на 26 октября. К началу сезона подъемник будет введен в эксплуатацию, заверил президент «Каскада».

Также компания завершила строительство нулевого цикла большого кафе около подъемника «Мустаг». В следующем году оно будет достроено. В планах «Каскада» — строительство большого отеля на 200-250 номеров на секторе «А», возле отеля «Елена», и первого — на секторе «Б».

«Каскаду» принадлежат 8 из 18 канатных дорог в Шерегеше, также в его структуру входят отель, два кафе и ряд других объектов.