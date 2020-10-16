YouTube ограничит доступ к  контенту с теориями заговора

Видеосервис YouTube заявил о расширении ограничительных мер в отношении публикации информации, связанной с теориями заговора, в том числе о QAnon, согласно которой Дональд Трамп ведет тайную войну с педофилами.

«Сегодня мы расширяем нашу политику [по борьбе] с притеснениями и [распространением] ненависти, чтобы ограничить содержащий теории заговора контент, направленный на отдельных лиц или группы людей и используемый для оправдания насилия в реальном мире», — приводит ТАСС заявление компании.

При этом подчеркивается важность контекста, в который помещена подобная публикация. «Как всегда, контекст имеет значение, поэтому освещение этих вопросов в новостях или в обсуждении, не нацеленное при этом на конкретных индивидов или защищенные группы, может оставаться» — уточнили в YouTube.

Два года назад сервис обновил систему рекомендаций в попытке ограничить распространение вредной дезинформации. Такой шаг привел к сокращению на 80% количества просмотров связанного с QAnon контента. В заявлении указывается, что с тех пор видеохостинг удалил десятки тысяч видео QAnon и заблокировал сотни тематических каналов в соответствии с политикой сервиса.

QAnon, также известная как «Шторм» или «Великое пробуждение», представляет теорию заговора, согласно которой президент США Дональд Трамп и спецпрокурор Роберт Мюллер проводят секретную операцию по разоблачению якобы существующей сети педофилов, некоторые из которых являются членами Демократической партии США.