Российские музыканты создали специальные плейлисты для Spotify

Егор Крид, Хаски, Клава Кока, Иван Дорн и другие российские исполнители создали первые тематические плейлисты специально для Spotify, сообщила пресс-служба музыкального сервиса.

С 15 октября в Spotify, кроме обычных трек-листов, появились тематические. Например, у Егора Крида создан плейлист «Когда за рулем». В нем собраны треки, которые слушает в машине Крид. Среди песен совместный хит Эминема и Joyner Lucas «Lucky You» и «Trophies» в исполнении SAINt JHN.

Spotify пополнился такими плейлистами как «Когда ты не в спешке» от Ивана Дорна, «Давай только не рэп» от Feduk. А белорусский рэпер ЛСП поделился песнями, которыми спасается от похмелья после громкой вечеринки, в плейлисте «Наутро после».