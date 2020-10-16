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Российские музыканты создали специальные плейлисты для Spotify

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Егор Крид, Хаски, Клава Кока, Иван Дорн и другие российские исполнители создали первые тематические плейлисты специально для Spotify, сообщила пресс-служба музыкального сервиса.

С 15 октября в Spotify, кроме обычных трек-листов, появились тематические. Например, у Егора Крида создан плейлист «Когда за рулем». В нем собраны треки, которые слушает в машине Крид. Среди песен совместный хит Эминема и Joyner Lucas «Lucky You» и «Trophies» в исполнении SAINt JHN.

Spotify пополнился такими плейлистами как «Когда ты не в спешке» от Ивана Дорна, «Давай только не рэп» от Feduk. А белорусский рэпер ЛСП поделился песнями, которыми спасается от похмелья после громкой вечеринки, в плейлисте «Наутро после».

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Vicin

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Demosfen

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brr7

они с чекистом одного роста)))

brr7

вы не путайте огурец и этот "палец" в лице медведя

Plaguer

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