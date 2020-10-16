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Красноярский Минздрав потратил 15 млн рублей на ненужное лекарство

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи возбудили дело в отношении сотрудников красноярского Минздрава, которые закупили лекарства на 30 миллионов рублей, но половину партии не использовали, из-за чего истек его срок годности, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, сотрудники министерства здравоохранения Красноярского края в августе 2018 года заключили государственный контракт с одной из аптек на трехэтапную поставку препарата для обеспечения льготной категории граждан на общую сумму около 30 миллионов рублей.

На медицинском складе в марте осталась часть упаковок лекарства на общую сумму около 15 миллионов рублей, срок годности которого истек в феврале.

«В результате… неустановленными лицами министерства здравоохранения бюджету Красноярского края причинен материальный ущерб на общую сумму около 15 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников министерства здравоохранения Красноярского края по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). Им грозит штраф до 120 тысяч рублей, обязательные работы до года или арест до трех месяцев.

 

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