Адам Маккей собрал голливудских звезд первой величины для фильма

Голливудские звезды Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Дженнифер Лоуренс и другие объединятся в фильме режиссера Адама Маккея «Не смотри вверх».

Маккей собрал для фильма «Не смотри вверх» Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Джона Хилла, Тимоти Шаламе, Ариану Гранде и других звезд. Недавно сняться в проекте согласился Ди Каприо, сообщает издание Deadline.

Сюжет фильма расскажет о двух астрономах. Они отправляются в промо-тур, чтобы предупредить человечество о приближающемся астероиде, который может разрушить Землю.