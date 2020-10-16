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Адам Маккей собрал голливудских звезд первой величины для фильма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Harald Krichel / CC BY-SA 4.0

Голливудские звезды Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Дженнифер Лоуренс и другие объединятся в фильме режиссера Адама Маккея «Не смотри вверх».

Маккей собрал для фильма «Не смотри вверх» Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Джона Хилла, Тимоти Шаламе, Ариану Гранде и других звезд. Недавно сняться в проекте согласился Ди Каприо, сообщает издание Deadline.

Сюжет фильма расскажет о двух астрономах. Они отправляются в промо-тур, чтобы предупредить человечество о приближающемся астероиде, который может разрушить Землю.

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