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Мокрый снег и дожди придут в Восточной Сибири в выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мокрый снег и дожди придут в выходные в Иркутскую область. В Забайкалье и Бурятии ожидается погода без осадков, с отрицательными температурами ночью и потеплением днем, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По данным Иркутского Гидрометцентра, 17 октября ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер западный, северо-западный с переходом к утру и днем на юго-западный, юго-восточный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью от ноля до минус 5 градусов при прояснении 7-12 градусов мороза. Днем 5- 10 градусов тепла, при облачной погоде до минус 1 градуса.

В воскресенье, 18 октября в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в Усть-Илимском, Нижнеилимском, Киренском и Усть-Кутском районах, днем в северо-восточных районах умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

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Ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 метра в секунду, местами порывы местами порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью от ноля до плюс 5 градусов, местами 5- 10 градусов мороза. Днем 11-16 градусов тепла, местами 3-8 градусов тепла.

В Забайкальском крае в выходные преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, при прояснении 8-13 градусов мороза. Днем при прояснении 1-6 градусов тепла, местами до 5 градусов мороза. В воскресенье днем температура воздуха может повышаться до 9 градусов тепла.

В Бурятии в выходные ночью ожидается местами небольшой снег и мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду, ночью порывы 15-17, днем до 14 метров в секунду. Температура ночью 3-8 градусов, местами 11-16 градусов мороза. Днем воздуха прогреется до 4-9 градусов тепла, местами от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

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Топ комментариев

Vicin

Лекарства нет, но вы держитесь.

Demosfen

В 6 % по статистике веры нет. Похоже в реале каждый десятый трудоспособный в стране безработный.

brr7

они с чекистом одного роста)))

brr7

вы не путайте огурец и этот "палец" в лице медведя

Plaguer

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