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Фигуристка Трусова выполнила уникальный прыжок

Источник:
Sibnet.ru
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Российская фигуристка Александра Трусова успешно приземлила четверной риттбергер на тренировке — видео опубликовано в Instagram. Этот прыжок никто из женщин еще не исполнял на соревнованиях.

Четверной риттбергер в истории женского фигурного катания еще ни разу не выполнялся на соревнованиях. На тренировках элемент пыталась исполнить только южнокорейская спортсменка Ю Ён.

Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом, она успешно исполняла их на соревнованиях ISU. Четверной риттбергер дает фигуристу 10,5 баллов в базе, и это меньше, чем лутц и флип, но больше, чем сальхов и тулуп.

Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года, в ее активе также бронзовая награда финала серии Гран-при. В мае 15-летняя фигуристка ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

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Обсуждение (1)
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Топ комментариев

Vicin

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Demosfen

В 6 % по статистике веры нет. Похоже в реале каждый десятый трудоспособный в стране безработный.

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