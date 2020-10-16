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Омский депутат заболела пневмонией и заплакала на заседании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Двое депутатов в горсовете Омска заболели пневмонией – рассказывая об этом, представитель КПРФ и учитель Наталья Поршнева не смогла сдержать слёз.

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На заседании социального комитета Омского городского совета в четверг обсудили возможный переход школ на дистанционное обучение в связи в ростом количества заболевших коронавирусом.

«Три недели я болела. Мне ставили то ОРВИ, то ангину. Потом я поехала на КТ, и она показала пневмонию с "матовым стеклом". Таких учителей, как я, много. Скоро все учителя заболеют, и работать будет некому. Я очень благодарна коллегам, с их помощью уже завтра меня госпитализируют», – цитирует Поршневу «БК55».

Представитель «Коммунистов России» Владимир Казанин также сообщил, что у него стоит диагноз «пневмония», и он надеется, что это не коронавирус.

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