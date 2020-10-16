Трое детей в Новосибирске остались одни дома и погибли в огне

Родители в Новосибирске оставили троих малышей в самодельной постройке одних, дети погибли в пожаре, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

По информации следствия, смертельный пожар произошёл в четверг на окраине Ленинского района, в СНТ «Ёлочка-2». При разборе конструкций нежилой дощатой постройки обнаружили тела троих детей – семи, пяти и трёх лет.

«Установлено, что дети в момент происшествия находились без присмотра родителей», – говорится в сообщении следствия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», санкции которой предусматривают до четырёх лет заключения.