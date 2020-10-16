Шахтеры в Кузбассе получили травмы из-за землетрясения

Двое шахтеров в Шерегеше травмированы в результате землетрясения на границе Кемеровской области и Республики Алтай ночью в пятницу, сообщила пресс-служба администрации Таштагольского района.

Сейсмособытие с магнитудой 4,2 в районе Бийской Гривы зафиксировано в 3.13 по местному времени в пятницу. В результате на шахте Шерегешского рудника произошел толчок (класс 6,8) на участке «Новый Шерегеш».

Горняков вывели на поверхность. Травмы получили два человека. У одного — перелом ноги, у другого — ключицы. Ситуация на контроле у районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Глава Таштагольского района Владимир Макута призывал жителей сохранять спокойствие. На случай повторных толчков следует приготовить документы, необходимые лекарства. При возникновении новых сейсмических явлений следует быстро, но без паники покинуть помещение и отойти от зданий на безопасное расстояние.