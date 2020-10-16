Вытрезвители захотели вернуть в Бурятии

Общественники и полицейские на общественном совете при МВД
по Республике Бурятия заявили, что Республике необходимо вернуть
вытрезвители, потому что пьяные в больницах мешают другим пациентам, сообщает
МВД региона.
В июле во втором чтении депутаты Госдумы поддержали
законопроект о внесении изменений в закон «О полиции», который предлагает
наделить сотрудников полиции полномочиями доставлять лиц, находящихся в
состоянии алкогольного опьянения и не нуждающихся в оказании медицинской
помощи, в специализированные учреждения – медицинские вытрезвители.
Проблема отсутствия подобных учреждений в Бурятии, по
убеждению общественников, стоит остро. Так, по данным Управления охраны
общественного порядка МВД по Республике Бурятия, в прошлом году в общественных
местах полицейскими задержано более 6 тысяч граждан с разной степенью
алкогольного опьянения.
Замглавного врача больницы скорой медицинской помощи им.
Ангапова Бадарма Гомбоева отметила, что нетрезвых граждан доставляют в
больницы. Но, зачастую, показаний для нахождения в лечебном учреждении у
доставляемых нет. При этом, трезвея, они зачастую нарушают общественный порядок
и беспокоят других пациентов.
«Не существует статистики, сколько людей в
состоянии алкогольного опьянения замерзают на улице, сколько подвергаются
грабежам, но в любом случае проблема существует. Речь идет о здоровье, а
нередко и жизни наших граждан. Подобные учреждения существуют в 12
субъектах Российской Федерации. Если анализировать практику других регионов, то
во многих медвытрезвители существуют на основе частно - государственного
партнерства», — сказал главный нарколог Министерства здравоохранения Бурятии Андрей Михеев.
Вопрос открытия в Улан-Удэ медицинского вытрезвителя в ближайшее время будет обсуждаться в правительстве республики.