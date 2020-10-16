Вытрезвители захотели вернуть в Бурятии

Общественники и полицейские на общественном совете при МВД по Республике Бурятия заявили, что Республике необходимо вернуть вытрезвители, потому что пьяные в больницах мешают другим пациентам, сообщает МВД региона.

В июле во втором чтении депутаты Госдумы поддержали законопроект о внесении изменений в закон «О полиции», который предлагает наделить сотрудников полиции полномочиями доставлять лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и не нуждающихся в оказании медицинской помощи, в специализированные учреждения – медицинские вытрезвители.

#Потребитель Без вкуса и запаха: какая водка настоящая

Проблема отсутствия подобных учреждений в Бурятии, по убеждению общественников, стоит остро. Так, по данным Управления охраны общественного порядка МВД по Республике Бурятия, в прошлом году в общественных местах полицейскими задержано более 6 тысяч граждан с разной степенью алкогольного опьянения.

Замглавного врача больницы скорой медицинской помощи им. Ангапова Бадарма Гомбоева отметила, что нетрезвых граждан доставляют в больницы. Но, зачастую, показаний для нахождения в лечебном учреждении у доставляемых нет. При этом, трезвея, они зачастую нарушают общественный порядок и беспокоят других пациентов.

«Не существует статистики, сколько людей в состоянии алкогольного опьянения замерзают на улице, сколько подвергаются грабежам, но в любом случае проблема существует. Речь идет о здоровье, а нередко и жизни наших граждан. Подобные учреждения существуют в 12 субъектах Российской Федерации. Если анализировать практику других регионов, то во многих медвытрезвители существуют на основе частно - государственного партнерства», — сказал главный нарколог Министерства здравоохранения Бурятии Андрей Михеев.

Вопрос открытия в Улан-Удэ медицинского вытрезвителя в ближайшее время будет обсуждаться в правительстве республики.