Новое место для кадетского корпуса нашли в Омске

Новый кадетский корпус построят в Омске на левом берегу Иртыша между улицами Суворова и 60 лет Победы, сообщил местным СМИ замминистра региональной безопасности Омской области Геннадий Привалов.

Ранее приоритетным для строительства кадетского корпуса считался земельный участок по улице Красный Пахарь, где находились военные склады, пишет «Омскинформ».

Историческое здание кадетского корпуса на улице Ленина находится в аварийном состоянии. Минобороны планирует возвести новое здание по типовому проекту уже к 1 сентября 2021 года. Сейчас омские кадеты учатся в Севастополе и Кемерове.