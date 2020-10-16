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Новое место для кадетского корпуса нашли в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новый кадетский корпус построят в Омске на левом берегу Иртыша между улицами Суворова и 60 лет Победы, сообщил местным СМИ замминистра региональной безопасности Омской области Геннадий Привалов.

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Ранее приоритетным для строительства кадетского корпуса считался земельный участок по улице Красный Пахарь, где находились военные склады, пишет «Омскинформ».

Историческое здание кадетского корпуса на улице Ленина находится в аварийном состоянии. Минобороны планирует возвести новое здание по типовому проекту уже к 1 сентября 2021 года. Сейчас омские кадеты учатся в Севастополе и Кемерове.

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Топ комментариев

Vicin

Лекарства нет, но вы держитесь.

Demosfen

В 6 % по статистике веры нет. Похоже в реале каждый десятый трудоспособный в стране безработный.

brr7

они с чекистом одного роста)))

brr7

вы не путайте огурец и этот "палец" в лице медведя

Plaguer

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