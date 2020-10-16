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Компании из Новосибирска заплатят 1,5 млн рублей за отсутствие масок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирские компании заплатят 1,5 миллиона рублей штрафов за нарушение масочного режима, сообщает пресс-служба правительства региона.

Магазину автозапчастей и предприятию общепита грозят штрафы за несоблюдение масочного режима и санитарных норм

Власти и полиция проверили в октябре 105 предприятий и организаций торговли и общественного питания Новосибирска на соблюдение масочного режима в условиях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также на соблюдение санитарных норм. Так, например, 15 октября начато административное производство против магазина автозапчастей в ТЦ «Автомолл» и против предприятия общепита на площади Калинина за несоблюдение санитарных норм.

«Проверки выявили нарушения масочного режима и санитарных норм. Как результат – ситуация с соблюдением масочного режима в последнее время значительно улучшилась, но отдельные нарушения есть, поэтому мы продолжим свою работу в том же интенсивном режиме», – сказал начальник отдела регионального государственного контроля министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Евгений Бондаренко.

По итогам проведенных контрольных мероприятий вынесено 90 определений о возбуждении дел об административных правонарушениях и проведении административных расследований, ответственность за которые предусмотрена части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, 75 протокола об административных правонарушениях передано на рассмотрение в суд.

Из них по 25 протоколам вынесено решение о назначении административного наказания в виде предупреждения, по 27 протоколам назначены штрафы на общую сумму свыше 1,5 миллионов рублей. 

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