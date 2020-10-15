Путин признал обострение безработицы в России

Проблема с безработицей обостряется по всей стране, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, соответствующая расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля.

«Достаточно высокий уровень безработицы. Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране», — сказал Путин, обращаясь к главе Карачаево-Черкесии.

Ранее российский президент потребовал к концу 2021 года снизить безработицу с 6,3 до 4,7%, сейчас она соответствует уровню марта 2012 года. Для этого правительство планирует реализовать антикризисный план.

По оценке министра труда и социальной защиты Антона Котякова, число безработных с начала пандемии коронавируса увеличилось на 1,3 миллиона человек. С марта по октябрь количество безработных выросло с 3,5 миллиона до 4,8 миллиона.