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Путин признал обострение безработицы в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Проблема с безработицей обостряется по всей стране, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, соответствующая расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля.

«Достаточно высокий уровень безработицы. Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране», — сказал Путин, обращаясь к главе Карачаево-Черкесии.

Ранее российский президент потребовал к концу 2021 года снизить безработицу с 6,3 до 4,7%, сейчас она соответствует уровню марта 2012 года. Для этого правительство планирует реализовать антикризисный план.

По оценке министра труда и социальной защиты Антона Котякова, число безработных с начала пандемии коронавируса увеличилось на 1,3 миллиона человек. С марта по октябрь количество безработных выросло с 3,5 миллиона до 4,8 миллиона.

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Топ комментариев

владимир морозов 1963

ну всё, стране трындец с таким спецом..................

лачинов

А как вообще может Медведев координировать, оценивать и создавать то, в чем ни разу не специалист?Все...

Vicin

Лекарства нет, но вы держитесь.

Uynachalnica

Ну, а если не он, то кто?! Таких деятелей днем с огнем поискать!

brr7

они с чекистом одного роста)))