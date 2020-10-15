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Пакетик чая помог космонавтам найти место утечки воздуха

Источник:
ТАСС
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Фото: NASA

Космонавты нашли место утечки воздуха на МКС с помощью пакетика чая, они проследили направление, в котором движется этот предмет в закрытом отсеке станции, свидетельствует запись переговоров экипажа с Землей.

Пакетик чая члены экипажа оставили в модуле «Звезда» перед закрытием переходной камеры. Видеозапись показала направление дрейфа пакетика, которое указывает на микроскопическую дыру в обшивке.

«У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки», — пояснил космонавт Анатолий Иванишин.

Центр управления полетами предложил космонавтам заклеить скотчем место предполагаемой утечки. До этого экипаж долгое время не мог обнаружить дыру — впервые утечка была зафиксирована в сентябре 2019 года.

За последние год скорость утечки выросла с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки. Чтобы найти дыру, экипаж закрывал все люки в модулях станции попеременно. В итоге оказалось, что причина утечки находится в модуле «Звезда».

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