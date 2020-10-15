ФСБ предотвратила подрыв самого высокого монумента России

ФСБ пресекла деятельность ячейки международных террористов в Волгограде, члены которой планировали теракты в городе, сообщает пресс-служба ведомства.

«При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы», — говорится в сообщении.

Террористами являлись выходцы из Центрально-Азиатского региона. При обысках силовики изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к самодельным взрывным устройствам, а также карту Волгограда с отмеченными местами атак.

Отмечается, что исламисты планировали взорвать монумент «Родина-мать зовет», который является самым высоким памятником России, а также подорвать здания органов власти, общежития военных, опасные производства.

Скульптура «Родина-мать зовет!» — композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Строительство комплекса началось в 1959 году. Это высочайшая статуя России и Европы, ее высота составляет 88 метров.