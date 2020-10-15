Лукашенко рассказал про «хороший кулак» Белоруссии

Белоруссия провела военные учения, чтобы показать внешним силам «хороший кулак», заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Мы посмотрели западный наш регион, присмотрелись, пристрелялись, по-военному говоря. Наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский президент отметил, что несколько лет назад республика приняла новую военную доктрину, в которой власти учли такие явления, как гибридная война и цветная революция. По словам Лукашенко, страна вынуждена демонстрировать свою силу.

Также Лукашенко подчеркнул, что основной причиной событий последних месяцев в Белоруссии выступают внешние силы. «Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было», — подытожил он.

Белоруссия провела крупные тактические учения в конце августа. В маневрах приняли участие механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские и инженерные подразделения, а также расчеты радиоэлектронной борьбы.