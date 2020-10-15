Найдено опасное последствие заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция приводит к гибели нейронов в коре головного мозга, выяснили бразильские ученые. Причем этот процесс происходит не только у пациентов, перенесших заболевание в тяжелой форме, но и у тех, кому не требовалась госпитализация.

Наблюдение за больными COVID-19 показало, что заболевание способствует значительным изменениям в структуре коры головного мозга и областям, отвечающим за память, внимание и речь, пишет бразильское издание G1.

По мнению бразильских исследователей, коронавирус способен спровоцировать развитие болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также шизофрению. Отмечается, что смерть нейронов мозга при COVID-19 объясняется низким уровнем насыщения крови кислородом.

Ученые выяснили, что вирус поражает астроциты — клетки, обеспечивающие связь между нейронами и отвечающие за их питание. У многих пациентов после излечения COVID-19 на протяжении длительного периода остаются симптомы неврологических нарушений.

В частности, люди страдают от головной боли, чрезмерной сонливости, ухудшения памяти, потери вкуса и обоняния. Кроме этого, у некоторых выздоровевших наблюдаются судороги. Пока неясно, временны или необратимы такие повреждения.

Специалисты намерены наблюдать за пациентами на протяжении ближайших трех лет, чтобы понять, приводит ли вирус к развитию дегенеративных заболеваний мозга у тех людей, которые имеют к ним генетическую предрасположенность.