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Евросоюз ввел санкции против России из-за отравления Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: EmDee / CC BY-SA 4.0

Евросоюз ввел санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников из-за отравления Алексея Навального, говорится в опубликованном постановлении Совета Евросоюза.

В «черный список» ЕС попали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников.

Также в списке заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред президента в Сибирском федеральном округе Андрея Меняйло. Постановление Совета ЕС принято по упрощенной процедуре, без обсуждения.

Всем фигурантам перечня будет запрещен на год въезд в Евросоюз, а их финансовые активы в странах сообщества в случае обнаружения подвергнутся заморозке. Впоследствии санкции могут продлить, если они не будут оспорены в Европейском суде юстиции.

Под санкции попал Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, который якобы замешан в российской программе по производству боевых ядов семейства «Новичок».

В постановлении Совета ЕС указывается, что отравление Навального «было возможно только с одобрения администрации президента» и «при вмешательстве Федеральной службы безопасности». Минобороны при этом несет ответственность за хранение химического оружия.

Тема: Отравление Алексея Навального
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