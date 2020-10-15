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Проехавший всего 3 км «Запорожец» выставили на продажу

Источник:
Sibnet.ru
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«Запорожец» с практически нулевым пробегом выставили на продажу на сайте объявлений. Владелец просит за машину, законсервированную на 34 года, полмиллиона рублей.

Красный ЗАЗ-968М был выпущен в 1986 году. По словам владельца из Пятигорска, на одометре застыла цифра — три километра, машина проехала только путь от магазина до гаража.

«Двигатель и КПП были сняты и законсервированы. К «Запорожцу» прилагаются еще один новый кузов (разобранный) и запчасти на еще одну машину», — написал хозяин в объявлении на Авто.ру.

За машину просят 500 тысяч рублей.

Фото: © auto.ru
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