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Президент Киргизии ушел в отставку

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе в отставку, поскольку мир в Киргизии, целостность страны, единство народа и спокойствие в обществе «превыше всего».

Жээнбеков указал, что не держится за власть и не хочет остаться в истории страны как президент, который пролил кровь и стрелял в своих граждан. По его словам, мир в Киргизии, целостность страны, единство народа и спокойствие в обществе «превыше всего». «Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника», — отметил Жээнбеков.

Он также призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков "увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь" жителям столицы. «Общественно-политическая ситуация в столице нашей страны Бишкеке остается напряженной. К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту», — пояснил он.

Как передает Sputnik Киргизия, протестующие, собравшиеся в столице республики, встретили новость об уходе Жээнбекова радостными выкриками и свистом.

В начале октября в Киргизии состоялись парламентские выборы, по предварительным итогам которых в законодательный орган должны были пройти проправительственные партии. Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях.

Сторонники проигравших партий в тот же день вышли на улицы. Протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства. В результате столкновений пострадали более 900 человек, в том числе силовики.

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Топ комментариев

владимир морозов 1963

ну всё, стране трындец с таким спецом..................

лачинов

А как вообще может Медведев координировать, оценивать и создавать то, в чем ни разу не специалист?Все...

Vicin

Лекарства нет, но вы держитесь.

Uynachalnica

Ну, а если не он, то кто?! Таких деятелей днем с огнем поискать!

brr7

они с чекистом одного роста)))