Президент Киргизии ушел в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе в отставку, поскольку мир в Киргизии, целостность страны, единство народа и спокойствие в обществе «превыше всего».

Жээнбеков указал, что не держится за власть и не хочет остаться в истории страны как президент, который пролил кровь и стрелял в своих граждан. По его словам, мир в Киргизии, целостность страны, единство народа и спокойствие в обществе «превыше всего». «Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника», — отметил Жээнбеков.

Он также призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков "увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь" жителям столицы. «Общественно-политическая ситуация в столице нашей страны Бишкеке остается напряженной. К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту», — пояснил он.

Как передает Sputnik Киргизия, протестующие, собравшиеся в столице республики, встретили новость об уходе Жээнбекова радостными выкриками и свистом.

В начале октября в Киргизии состоялись парламентские выборы, по предварительным итогам которых в законодательный орган должны были пройти проправительственные партии. Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях.

Сторонники проигравших партий в тот же день вышли на улицы. Протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства. В результате столкновений пострадали более 900 человек, в том числе силовики.