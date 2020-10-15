Томские школьники уйдут на каникулы раньше срока из-за COVID

Досрочные каникулы объявлены в школах Томской области, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

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По решению оперштаба региона с понедельника, 19 октября, по 31 октября включительно, уйдут на каникулы ученики 5-11 классов. Начальная школа будет отдыхать с 24 октября по 4 ноября. В учреждениях дополнительного образования каникулы продлятся с 19 октября по 4 ноября.

«Каникулы – хороший повод разорвать цепочку контактов. За две недели ситуация с распространением инфекции в учреждениях образования должна стабилизироваться: мы сможем избежать контактов между детьми в классах, педагоги в каникулярный период перейдут на удаленную работу. Поэтапное окончание первой четверти и возобновление занятий во второй также дает возможность развести потоки обучающихся», – прокомментировала замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

Во время каникул во всех образовательных учреждениях региона проведут дополнительную дезинфекцию помещений.