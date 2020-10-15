Военный медцентр в Новосибирске вышел на полную мощь

Многофункциональный медицинский центр на 160 мест, построенный на базе 425 Военного госпиталя в Новосибирске, работает на полную мощь по лечению инфекционных больных, он принимает военных и гражданских пациентов, сообщает пресс-служба ЦВО.

«В настоящее время на лечении во многофункциональном центре находятся военнослужащие, ветераны Вооруженных Сил, гражданское население, поступившие в стационар с симптомами простудных заболеваний, в том числе с коронавирусной инфекцией», — отметил подполковник медицинской службы Андрей Фильварковый.

Как сообщалось ранее, здание медицинского центра было возведено в рекордно короткие сроки - 56 дней. Общая площадь корпуса составила более 14 тысяч квадратных метров. Все палаты медицинского учреждения изолированы, имеют специальные боксы для передачи и отдельный выход через террасу.