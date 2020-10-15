Военный медцентр в Новосибирске вышел на полную мощь

Многофункциональный медицинский центр на 160 мест, построенный на базе 425 Военного госпиталя в Новосибирске, работает на полную мощь по лечению инфекционных больных, он принимает военных и гражданских пациентов, сообщает пресс-служба ЦВО.
«В настоящее время на лечении во многофункциональном центре
находятся военнослужащие, ветераны Вооруженных Сил, гражданское население,
поступившие в стационар с симптомами простудных заболеваний, в том числе с
коронавирусной инфекцией», — отметил подполковник медицинской службы Андрей
Фильварковый.
Как сообщалось ранее, здание медицинского центра было
возведено в рекордно короткие сроки - 56 дней. Общая площадь корпуса составила
более 14 тысяч квадратных метров. Все палаты медицинского учреждения
изолированы, имеют специальные боксы для передачи и отдельный выход через
террасу.