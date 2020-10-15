Птичий грипп добрался до Томской области

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Томской области, сообщила в четверг пресс-служба регионального департамента ветеринарии.

«На территории села Мельниково Шегарского района зафиксирован внезапный падеж более 50 голов домашней птицы в одном из частных подворий. По первичным исследованиям Томской облветлаборатории поставлен диагноз высокопатогенный грипп птиц H5», – говорится в сообщении.

Для подтверждения результата материал направили в лабораторию во Владимире. В очаге инфекции будет установлен карантин. Всё поголовье птицы в неблагополучном пункте уничтожат, в окрестностях птиц будут прививать.

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«В ходе эпизоотологического расследования установлено, что причиной вспышки стал внешний фактор – птица, завезённая из соседнего региона», – сказано в сообщении.

В начале осени несколько очагов птичьего гриппа было зафиксировано в Омской области, а также в регионах Урала.