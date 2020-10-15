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Лоза засудит Первый канал за песню «Плот» в «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
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Музыкант Юрий Лоза готовит иск в суд на Первый канал за использование его песни без разрешения. Композицию «Плот» исполнила участница шоу «Голос» Алина Виардо.

«Первый канал меня не спрашивал и не собирался, зная, что я категорически против использования фрагмента моей песни. Сейчас мои адвокаты подготовятся, и буду подавать иск в суд, сумма иска пока не определена», — цитируют РИА Новости Лозу.

Фрагмент песни «Плот» прозвучал на Первом канале в эфире шоу «Голос» 9 октября. Песню исполнила участница Алина Виадро на этапе слепых прослушиваний. Никто из членов жюри к певице не повернулся, и девушка в проект не попала. При этом наставники обсудили не выступление Виадро, а автора композиции Юрия Лозу.

«Я представил Юрия Лозу, который бы так сидел: "Святое не трожь"», — сказал Баста. Затем Баста и Валерий Сюткин принялись вспоминать забавные истории, связанный с музыкантом. Например, как пьяный Лоза пресекал случаи употребления алкоголя среди коллег.

Первый канал пока никак не прокомментировал заявление Юрия Лозы.


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Топ комментариев

владимир морозов 1963

ну всё, стране трындец с таким спецом..................

лачинов

А как вообще может Медведев координировать, оценивать и создавать то, в чем ни разу не специалист?Все...

Uynachalnica

Ну, а если не он, то кто?! Таких деятелей днем с огнем поискать!

Vicin

Лекарства нет, но вы держитесь.

brr7

они с чекистом одного роста)))