Лоза засудит Первый канал за песню «Плот» в «Голосе»

Музыкант Юрий Лоза готовит иск в суд на Первый канал за использование его песни без разрешения. Композицию «Плот» исполнила участница шоу «Голос» Алина Виардо.

«Первый канал меня не спрашивал и не собирался, зная, что я категорически против использования фрагмента моей песни. Сейчас мои адвокаты подготовятся, и буду подавать иск в суд, сумма иска пока не определена», — цитируют РИА Новости Лозу.

Фрагмент песни «Плот» прозвучал на Первом канале в эфире шоу «Голос» 9 октября. Песню исполнила участница Алина Виадро на этапе слепых прослушиваний. Никто из членов жюри к певице не повернулся, и девушка в проект не попала. При этом наставники обсудили не выступление Виадро, а автора композиции Юрия Лозу.

«Я представил Юрия Лозу, который бы так сидел: "Святое не трожь"», — сказал Баста. Затем Баста и Валерий Сюткин принялись вспоминать забавные истории, связанный с музыкантом. Например, как пьяный Лоза пресекал случаи употребления алкоголя среди коллег.

Первый канал пока никак не прокомментировал заявление Юрия Лозы.