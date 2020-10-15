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Задача по математике поставила пользователей Сети в тупик

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Задача по математике для третьего класса, опубликованная в Сети жительницей Кузбасса, заставила комментаторов поспорить, какой ответ правильный, при этом учительница заявляет, что верен третий вариант.

«Задача 3 класса. Все решающие ее поделились на 2 группы. У одних ответ 920, у других — 380. Учитель требует ответ 320, потому что написано так в методичке», — говорится в посте, опубликованном в сообществе «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях мнения людей тоже разделились. «Увеличился на 920. Предположим, что после отгрузки стекол не осталось, то есть стало ноль. Привезли 920, и стало 920. Задача поставлена немного некорректно», — написал один.

Другие выступили за вариант 380. «Y = X - 540 + 920 = X + 920 - 540 = X + 380. Изменение стекол равно 380!» — объяснил комментатор.

Также люди попытались объяснить вариант от учительницы — 320 — тем, что часть стекол разбили. Многие высказались, что в методичке сделана опечатка. Также порекомендовали учителю представить решение.

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