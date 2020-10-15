Киану Ривз накопил 10 минут сексуальных сцен в фильмах

Киану Ривз возглавил список актеров, у которых в фильмографии чаще всего присутствуют постельные сцены.

Рейтинг составила писательница и журналистка издания The Ringer Кэрри Уитмер. По итогам ее исследования, чаще всего сексом в кадре занимается Киану Ривз. У актера на счету 568 секунд «секса» в 12 фильмах.

Второе и третье места разделили Роберт Паттинсон и Джейк Джилленхол. У них на счету по 410 секунд сексуальных сцен. Дальше следуют Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Роберт Дауни-младший.