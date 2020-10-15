«Союзмультфильм» опроверг озвучивание крокодила Гены Биланом

Пресс-служба киностудии «Союзмультфильм» опровергла информацию об отношении певца Дмитрия Билана к новому фильму про Чебурашку.

«Участие в фильме Билану приписали СМИ. На самом деле певец участвует в онлайн-концерте, где будут исполнены композиции из популярных мультфильмов», — цитирует РИА Новости пресс-службу киностудии.

Ранее Билан опубликовал в Instagramпост, где предложил угадать, какую песню записывает для «Союзмультфильма». На фоне новостей о съемках фильма про Чебурашку, многие решили — он озвучит в проекте крокодила Гену.

Полнометражный фильм о Чебурашке начнут снимать в 2021 году. Главного героя создадут с помощью компьютерной графики.