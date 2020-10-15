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Хоакин Феникс сыграет Наполеона в фильме Ридли Скотта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Harald Krichel / CC BY-SA 3.0

Фильм режиссера Ридли Скотта с Фениксом в главной роли расскажет о пути восхождения Наполеона на императорский трон.

Название фильма будет отсылать к французской поговорке «Каждый солдат носит в своей сумке маршальский жезл», сообщает издание Deadline.

Фильм представит собой оригинальный и личный взгляд на происхождение Наполеона и его стремительное и безжалостное восхождение на императорский трон. Также в картине будут затронуты его отношения с женой и единственной настоящей любовью, Жозефиной.

Ридли Скотт выступит режиссером картины. Роль Наполеона исполнит Хоакин Феникс, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль в «Джокере». Сценарий к фильму напишет Дэвид Скарпа, автор картины «Все деньги в мире».

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Топ комментариев

владимир морозов 1963

ну всё, стране трындец с таким спецом..................

лачинов

А как вообще может Медведев координировать, оценивать и создавать то, в чем ни разу не специалист?Все...

Uynachalnica

Ну, а если не он, то кто?! Таких деятелей днем с огнем поискать!

Vicin

Лекарства нет, но вы держитесь.

brr7

они с чекистом одного роста)))