Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком

Второй этап программы продаж туров по стране с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка стартовал в России, сообщает пресс-службе Ростуризма.

До 5 декабря включительно на сайте мирпутешествий.рф можно подобрать пакетный тур или проживание в отеле и получить туристический кешбэк за оплаченную поездку,

«В России есть все: от теплой, комфортной зимы на юге, до настоящей русской зимы на севере. В октябре в Краснодарском крае, в Сочи, еще можно плавать в море, а в Мурманской области — уже увидеть Северное сияние и первый снег», — сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, «путешествия, которые мы предлагаем, включают в себя прогулки по красивейшим паркам и уникальным природным заповедникам, рыбалку, речные прогулки, которые еще доступны до ноября, разнообразные автомобильные маршруты по городам "Золотого кольца" и русского севера"».

Предложения в рамках акции также будут доступны на сайтах туроператоров, отельеров и туристических агрегаторов, являющихся партнерами программы. Список участников акции размещен на сайте мирпутешествий.рф. Всего россиянам предложили более 1,5 млн путешествий на осень и зиму, включая новогодние праздники.

В программе участвуют все регионы РФ. Проживание возможно как в отелях, так и в санаториях и на круизных судах. В акции участвуют поездки продолжительностью от двух ночей. Отправиться в путешествие в рамках акции можно уже сегодня, при этом поездка должна завершиться до 23.59 местного времени 10 января 2021 года.

Ограничение по максимальной стоимости поездки отсутствует, при этом возврат составит 20% от стоимости путешествия, но не более 20 тысяч рублей. Количество поездок в рамках программы не ограничено.