Дети в Новосибирске сбежали из садика по пожарной лестнице

Воспитанники детского сада в Новосибирске вылезли из здания по пожарной лестнице. Видео инцидента появилось в соцсетях, проводится доследственная проверка.

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Как сообщило в четверг СУ СКР по Новосибирской области, утром во вторник из детского сада, расположенного в Ленинском районе, трое малолетних детей спустились по пожарной лестнице и ходили по территории без присмотра воспитателей.

По факту происшествия проходит доследственная проверка. Новосибирцы обсуждают видео инцидента в соцсетях – в публикациях сказано, что речь идёт о детском садике №196, расположенном на Междуреченской улице в микрорайоне Затон.