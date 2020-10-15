Зараженный коронавирусом американский теннисист сбежал из России

Американский теннисист Сэм Куэрри, сдавший положительный тест на коронавирус на турнире в Санкт-Петербурге, сбежал из России, сообщил корреспондент New York Times Бен Ротенберг в Twitter.

Тест одного из игроков турнира St Petersburg Open на коронавирус дал положительный результат, он снят с соревнований, сообщилa ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в Twitter. Там же появилась информация, что американца Сэма Куэрри заменит в матче с канадцем Денисом Шаповаловым Виктор Троицки из Сербии.

По данным Ротенберга, Куэрри, который прилетел в Россию с женой и ребенком, испугался самоизоляции и возможной госпитализации в больницу и сбежал из страны. «Он оплатил частный самолет, чтобы его семья была вне досягаемости от российского здравоохранения», — написал журналист.

Теннисист уехал в «соседнюю европейскую страну», которая не требует для въезда отрицательный тест на COVID-19. Он не собирается раскрывать свое местонахождение.

Куэрри может быть оштрафован на сумму до 100 тысяч рублей или отстранен от участия в турнирах ATP на срок до трех лет, написал журналист The Guardian Sport Тумаини Карайоль в Twitter, опираясь на регламент турнира ATP.

Куэрри — победитель 15 турниров АТР (из них десять в одиночном разряде), полуфиналист Уимблдонского турнира 2017 года в одиночном разряде, финалист командного Кубка мира (2010) в составе национальной сборной США.