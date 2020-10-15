Вышел сериал «Беспринципные» по рассказам Александра Цыпкина

Первые две серии проекта «Беспринципные» вышли на КиноПоиске, сериал снят по рассказам Александра Цыпина.

Действие сериала развивается на Патриарших прудах, в районе, где живут олигархи и модели. Главные герои сериала — богатые москвичи, которые попадают в неловкие ситуации. Жена чувствует себя виноватой, познакомившись с любовницей мужа. Муж прикрывается выдуманной дочерью друга. А друг толкает помощника на измену, потому что так хочет жена.

Весь сериал — это неприличные истории о приличных людях, подкрепленные бойким юмором и прекрасным актерским составом.

Главные роли в сериале «Беспринципные сыграли Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова.