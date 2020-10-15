Алтай и Байкал стали популярнейшими направлениями зимнего отдыха

Россияне выбрали самые желанные направления для отпуска будущей зимой, в топ самых популярных попали Алтай и Байкал.

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Пользователей соцсетей опросил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Опрос выяснил, куда россияне планируют поехать отдыхать этой зимой.

Наиболее популярными направлениями оказались Кавказ, Крым и Краснодарский край. Четвёртую позицию занял Алтай, там планируют отдохнуть почти 7% опрошенных.

Седьмое место в топе заняло озеро Байкал. Туда зимой собираются поехать 4,5% участников опроса.