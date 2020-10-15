Усс обвинил «Норникель» в аварии из-за корысти

Губернатор Красноярского края Александр Усс обвинил «Норникель» в том, что компания больше внимания уделяет получению прибыли, а не модернизации оборудования, сообщает правительство региона.

«Почему произошла авария – это досадная случайность или, как говорится, к тому давно шло? Скорее второе. Анализ управленческой стратегии компании в последние годы свидетельствует о том, что она, эта стратегия, была направлена, прежде всего, на извлечение дивидендов в ущерб технологическому обновлению производства и решению других принципиально важных задач», — сказал Усс.

Он отметил, что дивиденды в прошлом году составили свыше 320 миллиардов рублей, а налоги в краевой бюджет – 60 миллиардов, в федеральный – 40 миллиардов. Представитель «Норникеля», в свою очередь, сообщил, что налоги компании в бюджет Красноярского края за прошлый год составили 104 миллиарда рублей.

«При этом мы с вами прекрасно понимаем, что сверхдоходность компании основана на двух китах – это недра, которые принадлежат государству, и гигантских вложениях в комбинат, которые были сделаны еще в советский период. При таких налоговых режимах нам никогда не хватит денег на развитие, на потребности государства и нужды простых людей», — сказал Усс.

Он добавил, что в свое время Норильский комбинат перешел в частные руки за символическую сумму, которая окупилась уже сотни раз. И государство, и общество при таких доходах ожидали от новых собственников серьезной модернизации производства, ликвидации накопленного экологического ущерба, создания комфортных условий жизни норильчан. «Достигнуты ли эти цели? Увы!», — сказал губернатор.

Авария с одним из топливных резервуаров дочерней компании «Норникеля» — НТЭК — произошла в конце мая 2020 года. Из-за деформации из хранилища вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, большая часть которого попала в реки Амбарная и Далдыкан.