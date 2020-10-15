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Джоли стала блондинкой в новом проекте

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Анджелина Джоли сменила образ в новом фильме «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес». В фантазийном проекте она стала блондинкой.

Джоли сыграла в картине «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес» маму главных героев. Судя по трейлеру, актриса исполнила роль чуткой женщины, очень любящей своих детей. Нежный характер подчеркнул и внешний образ актрисы, которая в проекте стала блондинкой. роль ее супруга досталась темнокожему актеру Дэвиду Ойелоуо.

Фильм «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес» объединил сразу две сказки. По сюжету, маленьким героям предстоит пережить волшебные приключения и познакомиться с такими легендарными персонажами, как Динь-Динь, Безумный Шляпник и многими другими.

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Топ комментариев

владимир морозов 1963

ну всё, стране трындец с таким спецом..................

лачинов

А как вообще может Медведев координировать, оценивать и создавать то, в чем ни разу не специалист?Все...

Uynachalnica

Ну, а если не он, то кто?! Таких деятелей днем с огнем поискать!

Vicin

Лекарства нет, но вы держитесь.

brr7

вы не путайте огурец и этот "палец" в лице медведя