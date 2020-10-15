Джоли стала блондинкой в новом проекте

Актриса Анджелина Джоли сменила образ в новом фильме «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес». В фантазийном проекте она стала блондинкой.

Джоли сыграла в картине «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес» маму главных героев. Судя по трейлеру, актриса исполнила роль чуткой женщины, очень любящей своих детей. Нежный характер подчеркнул и внешний образ актрисы, которая в проекте стала блондинкой. роль ее супруга досталась темнокожему актеру Дэвиду Ойелоуо.

Фильм «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес» объединил сразу две сказки. По сюжету, маленьким героям предстоит пережить волшебные приключения и познакомиться с такими легендарными персонажами, как Динь-Динь, Безумный Шляпник и многими другими.