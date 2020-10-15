Сильный ветер ворвался в Новосибирск

Ветер в Новосибирске в четверг усилится до 20 метров в секунду, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

По информации ведомства, новосибирцев ждёт порывистый юго-западный ветер силой до 16 метров в секунду, местами – до 20 метров в секунду.

«Метеорологическая обстановка: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по северо-западу местами небольшие дожди, днем небольшие, по востоку местами умеренные дожди», – сказано в сообщении.

По информации ведомства, днём в четверг в Новосибирске и области будет тепло – ожидается температура на уровне 8-13 градусов выше нуля.