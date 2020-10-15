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Сильный ветер ворвался в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ветер в Новосибирске в четверг усилится до 20 метров в секунду, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

По информации ведомства, новосибирцев ждёт порывистый юго-западный ветер силой до 16 метров в секунду, местами – до 20 метров в секунду.

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«Метеорологическая обстановка: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по северо-западу местами небольшие дожди, днем небольшие, по востоку местами умеренные дожди», – сказано в сообщении.

По информации ведомства, днём в четверг в Новосибирске и области будет тепло – ожидается температура на уровне 8-13 градусов выше нуля.

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Топ комментариев

владимир морозов 1963

ну всё, стране трындец с таким спецом..................

лачинов

А как вообще может Медведев координировать, оценивать и создавать то, в чем ни разу не специалист?Все...

Uynachalnica

Ну, а если не он, то кто?! Таких деятелей днем с огнем поискать!

Vicin

Лекарства нет, но вы держитесь.

brr7

вы не путайте огурец и этот "палец" в лице медведя