Сериал «Декстер» про охотника на серийных убийц возродят

Производство сериала «Дектер» возобновят, съемки нового сезона начнутся в 2021 году.

Над проектом будут работать продюсер и писатель Клайд Филлипс, а также актёр Майкл Карлайл Холл, сообщает портал Deadline.

Шоу будет состоять из десяти эпизодов, старт его производства запланирован на начало 2021 года.

Сериал «Декстер» построен на расследованиях преступлений, где последнее слово остается за экспертом Декстером. На протяжении сериала во флэшбэках показывается, как приемный отец учит героя искусству выглядеть нормальным, ведь Декстеру Моргану чужды людские эмоции. Он не понимает любви, ему безразличен секс и у него нет совершенно никаких чувств.