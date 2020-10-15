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Россия и Венгрия сыграли всухую в Лиге наций

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РФС

Сборная России сыграла с командой Венгрии в Лиге наций УЕФА. Соперники не смогли «распечатать» ворота друг друга.

Встреча в Москве закончилась вничью — 0:0. «В отличие от недавних матчей со Швецией и Турцией во втором тайме наша команда не только не сбавила, но и обострила игру», — описывается матч на сайте РФС.

Сборная России продолжает лидировать в турнирной таблице группы 3 дивизиона В, набрав восемь очков в четырех матчах.

В следующий раз команда Станислава Черчесова соберется в ноябре, чтобы провести контрольный матч с Молдавией в Кишиневе (12 ноября), после чего последует развязка в Лиге наций — гостевые матчи с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

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Топ комментариев

владимир морозов 1963

ну всё, стране трындец с таким спецом..................

лачинов

А как вообще может Медведев координировать, оценивать и создавать то, в чем ни разу не специалист?Все...

Uynachalnica

Ну, а если не он, то кто?! Таких деятелей днем с огнем поискать!

Vicin

Лекарства нет, но вы держитесь.

brr7

вы не путайте огурец и этот "палец" в лице медведя