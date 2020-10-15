Россия и Венгрия сыграли всухую в Лиге наций

Сборная России сыграла с командой Венгрии в Лиге наций УЕФА. Соперники не смогли «распечатать» ворота друг друга.

Встреча в Москве закончилась вничью — 0:0. «В отличие от недавних матчей со Швецией и Турцией во втором тайме наша команда не только не сбавила, но и обострила игру», — описывается матч на сайте РФС.

Сборная России продолжает лидировать в турнирной таблице группы 3 дивизиона В, набрав восемь очков в четырех матчах.

В следующий раз команда Станислава Черчесова соберется в ноябре, чтобы провести контрольный матч с Молдавией в Кишиневе (12 ноября), после чего последует развязка в Лиге наций — гостевые матчи с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).