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Мантуров заявил о снижении цен на препараты от COVID в два раза

Источник:
Sibnet.ru
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Розничная цена препаратов на основе фавипиравира от коронавируса снизилась уже более чем в два раза, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Но аптеки оказались не в курсе новых цен. 

«Она сейчас уже уменьшилась в два с лишним раза. Эта работа будет продолжаться дальше по мере наращивания объемов производства», — приводит ТАСС слова Мантурова.

Он отметил, что снижение цены происходит поступательно. «Когда это малый объем — одна цена, как только объем увеличивается [...] , автоматически включается регулирование цены со стороны государства», — сказал министр.

Сейчас в России зарегистрированы три препарата для лечения коронавируса — «Авифавир», «Арепливир» и «Коронавир». Все они относятся к одному международному непатентованному наименованию «Фавипиравир». Препараты стали поступать в аптеки России в конце сентября.

«Арепливир» поступил в розницу по цене от 12 320 рублей за упаковку, «Коронавир» — от 11 550 рублей, «Авифавир» в аптеках — около 8 тысяч рублей.

По данным издания Life, аптеки оказались не в курсе снижения цен на препараты от коронавируса в два раза, о котором ранее сообщил Мантуров. У «Авифавира», «Коронавира» и «Арепливира» по-прежнему ценники — в районе 12 тысяч рублей.

Пресс-секретарь главы Минпромторга Мария Гивенко заявила, что все вопросы о снижении цен нужно задавать Росздравнадзору. Там, в свою очередь сказали, что контролируют только наличие препарата, а к его стоимости не имеют никакого отношения, и об этом нужно спрашивать в Минздраве.

Тема: Распространение коронавируса
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