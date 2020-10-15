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Российская система получения кислорода отказала на МКС

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Предоставлено «СофтЛаб-НСК»

Система получения кислорода вышла из строя в российском сегменте Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с Центром управления полетами, транслируемых NASA.

Из строя вышла система получения кислорода «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда», сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры.

Отказы подобных систем на МКС случаются, но на станции есть запасы кислорода. Кроме того, в американском сегменте МКС находится свой кислородный комплекс.

Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.

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Ранее стало известно об утечке воздуха в российском модуле МКС «Звезда». Специалисты рассматривают две версии неисправности. одна из возможных зон утечки воздуха располагается в районе аппаратуры широкополосной системы связи, а другая — рядом с трубопроводами.

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