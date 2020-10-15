Путин указал Эрдогану на сирийских боевиков в Карабахе

Президент России Владимир Путин впервые с начала вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Подробно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договоренность о котором была достигнута 10 октября в Москве. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности на основе наработок Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Путин выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях в Карабахе боевиков из ближневосточного региона. Также подчеркнута необходимость солидарных усилий для скорейшего прекращения кровопролития в Карабахе и переходу к мирному урегулированию проблемы.

«Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта», — говорится в сообщении Кремля.