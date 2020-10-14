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Разгадана тайна снега на Плутоне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Международная команда астрономов объяснила природу снега, обнаруженного на горах Плутона космическим зондом New Horizons.

Аппарату в 2015 году удалось передать на Землю снимки заснеженных гор на Плутоне, которые поразительно похожи на земные горы, пишет Eurek Alert. Для ученых загадочным показалось наличие снега на вершинах гор, как на Земле.

Известно, что на нашей планете температура воздуха понижается с высотой, поэтому вершины гор обычно заснежены. Однако на Плутоне все наоборот — температура растет с высотой из-за солнечного излучения.

Тщательный анализ информации позволит астрономам разгадать тайну снега на Плутоне — оказалось, что его основой является метан. В атмосфере Плутона этот газ играет роль, аналогичную водяному пару на Земле.

При этом из-за своих особенностей атмосфера Плутона обогащена газообразным метаном только на высоте. Климатическая модель показала, что только на вершинах гор Плутона воздух содержит достаточно метана для его конденсации, поэтому именно там образуется метановый снег.

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Топ комментариев

serh155

Тихановская оккупант, от западных стран.

serh155

Она ни кто, чтоб давать ультиматум легитимным властям Белоруссии.

ponhik78

Забавная))) Походу на самом деле начинает считать себя настоящим политиком))

Uynachalnica

Ну, а если не он, то кто?! Таких деятелей днем с огнем поискать!

Очаков

Раньше таких президентш принудительно лечили, и довольно успешно.