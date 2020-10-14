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Xiaomi выпустит финальный смартфон семейства Redmi

Источник:
Gizmochina
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi вскоре пополнит семейство смартфонов Redmi новой производительной моделью, которая станет последним в линейке.

По данным инсайдеров, аппарат получит индекс Redmi K30S, он станет последним представителем своей серии. За основу будущей модели возьмут смартфон Xiaomi Mi 10T, который вышел в конце сентября.

Данный аппарат оснащен процессором Snapdragon 865, а также продвинутым дисплеем диагональю 6,67 дюйма, который имеет разрешение частоту обновления 144 Гц и разрешение Full HD+.

Предполагается, что Redmi K30S получит от «донора» тройную камеру с 64-мегапиксельным основным сенсором, а также двумя дополнительными датчиками. На лицевой панели расположится 20-мегапиксельная камера.

Официальная презентация новинки ожидается в конце октября или начале ноября. Инсайдеры уверены, что начало продаж новинки Xiaomi приурочит к знаменитой китайской распродаже в День холостяка, которая отмечается 11 ноября.

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Топ комментариев

serh155

Тихановская оккупант, от западных стран.

serh155

Она ни кто, чтоб давать ультиматум легитимным властям Белоруссии.

ponhik78

Забавная))) Походу на самом деле начинает считать себя настоящим политиком))

Uynachalnica

Ну, а если не он, то кто?! Таких деятелей днем с огнем поискать!

Очаков

Раньше таких президентш принудительно лечили, и довольно успешно.