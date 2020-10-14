Xiaomi выпустит финальный смартфон семейства Redmi

Компания Xiaomi вскоре пополнит семейство смартфонов Redmi новой производительной моделью, которая станет последним в линейке.

По данным инсайдеров, аппарат получит индекс Redmi K30S, он станет последним представителем своей серии. За основу будущей модели возьмут смартфон Xiaomi Mi 10T, который вышел в конце сентября.

Данный аппарат оснащен процессором Snapdragon 865, а также продвинутым дисплеем диагональю 6,67 дюйма, который имеет разрешение частоту обновления 144 Гц и разрешение Full HD+.

Предполагается, что Redmi K30S получит от «донора» тройную камеру с 64-мегапиксельным основным сенсором, а также двумя дополнительными датчиками. На лицевой панели расположится 20-мегапиксельная камера.

Официальная презентация новинки ожидается в конце октября или начале ноября. Инсайдеры уверены, что начало продаж новинки Xiaomi приурочит к знаменитой китайской распродаже в День холостяка, которая отмечается 11 ноября.