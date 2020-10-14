Названы фигуранты «черного списка» ЕС из-за отравления Навального

Под новые санкции Евросоюза, которые будут введены против России из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального, попадут директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Также в санкционном списке начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и два заместителя главы Минобороны Алексей Криворучко и Павел Попов, пишет New York Times.

Всем фигурантам перечня будет запрещен на год въезд в Евросоюз, а их финансовые активы в странах сообщества в случае обнаружения подвергнутся заморозке. Впоследствии санкции могут продлить, если они не будут оспорены в Европейском суде юстиции.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москва ответит на антироссийские санкции Евросоюза «зеркально». Он также отметил, что европейцы отказываются предоставлять факту по делу Навального, на основании которых вводятся ограничительные меры.