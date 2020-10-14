НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин ослабил санкции против Украины

Источник:
РБК
199 1
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение премьера Михаила Мишустина снять санкционные ограничения с двух украинских предприятий. Теперь они смогут поставлять свою продукцию в Россию.

«Речь идет о тех производствах, которые были ориентированы на экспорт товаров в Россию. Мы считаем возможным разрешить поставки компаниям Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината», — пояснил Мишустин.

По его словам, в случае положительного решения главы государства, правительство подготовит необходимые для этого документы. Премьер заверил, что интересы российских производителей будут соблюдены в полной мере.

Глава российского правительства также выразил надежду, что официальный Киев зеркально отреагирует на решение Москвы смягчить санкции.

Еще по теме
Названы фигуранты «черного списка» ЕС из-за отравления Навального
Россия зарегистрировала вторую вакцину от COVID-19
Кремль объяснил новое назначение Медведева
ЕС введет санкции против России из-за отравления Навального
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин ослабил санкции против Украины
•
Названы фигуранты «черного списка» ЕС из-за отравления Навального
•
Кремль объяснил новое назначение Медведева
•
Россия зарегистрировала вторую вакцину от COVID-19
Подробности
•
Грозит ли россиянам повторная удаленка?
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Война в Нагорном Карабахе: чего ждет Россия?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
Как это работает
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Россия зарегистрировала вторую вакцину от COVID-19
Сибирь 14.10.2020 19:37
Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Красноярске
Сибирь 14.10.2020 17:52
Мэрия Новосибирска разоблачила «подземное озеро» на площади Труда
Сибирь 14.10.2020 17:00
Координатора штаба Навального осудят за избиение женщины
Сибирь 14.10.2020 16:48
Самое популярное
Ряд организаций Приангарья закрыли из-за коронавируса
6456
Наставники «Голоса» «обалдели» от выступления уроженки Омска
6094
Мэрия Новосибирска разоблачила «подземное озеро» на площади Труда
4903
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
4605
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин ослабил санкции против Украины
•
Названы фигуранты «черного списка» ЕС из-за отравления Навального
•
Кремль объяснил новое назначение Медведева
•
Россия зарегистрировала вторую вакцину от COVID-19
Как это работает
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Азербайджан и Армения приняли предложение Путина
30
Центробанк запустит печатный станок
24
Космонавтов на МКС оставят без новогодних подарков
21
Папа Римский пересел на водородную Toyota
20
Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум
20