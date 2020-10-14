Путин ослабил санкции против Украины

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение премьера Михаила Мишустина снять санкционные ограничения с двух украинских предприятий. Теперь они смогут поставлять свою продукцию в Россию.

«Речь идет о тех производствах, которые были ориентированы на экспорт товаров в Россию. Мы считаем возможным разрешить поставки компаниям Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината», — пояснил Мишустин.

По его словам, в случае положительного решения главы государства, правительство подготовит необходимые для этого документы. Премьер заверил, что интересы российских производителей будут соблюдены в полной мере.

Глава российского правительства также выразил надежду, что официальный Киев зеркально отреагирует на решение Москвы смягчить санкции.