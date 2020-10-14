Экономика Китая установила рекорд

Стоимость акций всех китайских компаний, торгующихся на фондовом рынке страны, превысила 10 триллионов долларов, что является рекордным показателем.

Прежний рекорд для совокупной стоимости экономики Китая держался с 2015 года, пишет Bloomberg. С момента обвала рынка в марте на фоне пандемии китайский рынок прибавил более 3 триллионов долларов.

Эксперты отмечают, что это стало возможным благодаря политике местных властей, направленной на поддержку торговли ценными бумагами, ряду IPO и укреплению юаня. Также переоценке активов способствует стабильная ситуация с распространением коронавируса.

Еще одним ключевым фактором укрепления позиций китайской экономики является высокая вероятность победы на президентских выборах в США демократа Джо Байдена. В этом случае торговая война между Китаем и США может быть свернута.