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Экономика Китая установила рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Стоимость акций всех китайских компаний, торгующихся на фондовом рынке страны, превысила 10 триллионов долларов, что является рекордным показателем.

Прежний рекорд для совокупной стоимости экономики Китая держался с 2015 года, пишет Bloomberg. С момента обвала рынка в марте на фоне пандемии китайский рынок прибавил более 3 триллионов долларов.

Эксперты отмечают, что это стало возможным благодаря политике местных властей, направленной на поддержку торговли ценными бумагами, ряду IPO и укреплению юаня. Также переоценке активов способствует стабильная ситуация с распространением коронавируса.

Еще одним ключевым фактором укрепления позиций китайской экономики является высокая вероятность победы на президентских выборах в США демократа Джо Байдена. В этом случае торговая война между Китаем и США может быть свернута.

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